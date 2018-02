Planalto esquece crise durante cerimônia da Ordem do Mérito Cultural

O Palácio do Planalto viveu ontem um momento de trégua na disputa política e foi "invadido" por "Alegria, Alegria", cantada por Caetano Veloso, e pela poesia concreta de Augusto de Campos, o homenageado da noite. Na cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural, a ameaça de impeachment que ronda o Planalto ficou longe dali em boa parte do tempo, mas acabou entrando em cena nos minutos finais, quando a solenidade virou um ato em defesa do mandato da presidente Dilma Rousseff.,

"Vivemos sem dúvida um momento especial. Estamos diante da tarefa de continuar trilhando o caminho da democracia, da tolerância, do respeito às diferenças, da convivência democrática e solidária", disse Dilma, diante da plateia formada, em sua maioria, por artistas. "Vocês são fundamentais para o sucesso dessa tarefa. Eu usarei as palavras da música do Caetano Veloso: esse mundo que estamos construindo virá que eu vi."

Caetano cantou cinco músicas durante a cerimônia, no Salão Nobre do Planalto, arrancando aplausos entusiasmados da plateia. No repertório estavam "Elegia", "Alegria, Alegria", "Um Índio", "Tropicália" e "Língua".O mega evento de produção cultural custou R$ 1,1 milhão, segundo o Ministério da Cultura. O show contou com a execução do hino nacional ao som de um solo de guitarra da banda de Caetano.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao receber a comenda, o poeta Augusto de Campos defendeu Dilma dos ataques da oposição, que pressiona por sua saída do cargo, e disse que prestava sua solidariedade a ela. "Acima de tudo, sempre a vi como heroína da luta pela democracia nos abomináveis tempos da ditadura e nesse momento eu a vejo resistir com a mesma firmeza e coragem àqueles que tensionam ingloriamente mal ferir a integridade das nossas instituições democráticas", afirmou o poeta.

Por mais de duas horas, as persianas cinzas do Planalto se transformaram em telão e abrigaram versos de Augusto de Campos, cores, formas, fotos e informações sobre os 32 agraciados com a Ordem do Mérito Cultural. Até uma crítica indireta ao ajuste fiscal apareceu no telão. "A cultura não quer, não pode se submeter às regras do mercado", dizia uma inscrição. "A arte precisa ter liberdade."

Pouco antes, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, já havia reclamado dos cortes no orçamento de sua pasta. "Corte é sempre temido, acréscimos são sempre benvindos. O ministério está funcionando bem. Recuperamos os pontos de cultura, que voltaram a ser valorizados. O próximo ano é o de soltar a corda", insistiu Ferreira.

Tudo foi preparado, porém, para ser uma festa e deixar o mau humor do ajuste e das ameaças de impeachment do lado de fora. Dilma desceu a rampa iluminada que dá para o Salão Negro sem esconder a satisfação. Quatrocentas pessoas a esperavam, sob aplausos. "Nós hoje nos emocionamos porque sempre que há uma manifestação cultural que congrega tantos talentos é impossível não se emocionar", comentou ela.

No único minuto de protesto, a índia Sônia Guajajara, que também foi agraciada, entregou à presidente uma camiseta condenando a PEC 215, que tira do governo e passa para o Legislativo o poder de demarcar terras indígenas. Na lista dos homenageados com a Ordem do Mérito Cultural estavam ainda Daniela Mercury, Rolando Boldrin, Arnaldo Antunes e Marcelo Yuka.