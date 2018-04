Planalto esclarece custo total do encontro de prefeitos Assessores do Palácio do Planalto esclareceram no início da noite de hoje que o gasto total do Encontro Nacional de Prefeitos, realizado nesta semana, em Brasília, foi de R$ 253 mil. Mais cedo, durante entrevista coletiva, o subchefe de assuntos federativos adjunto, Olavo Noleto, havia dito que o custo do evento foi de R$ 189.999. Assessores informaram, no entanto, que esse valor refere-se apenas a gastos com infraestrutura do evento, que estava a cargo da área de Noleto. O total de R$ 253 mil inclui ainda gastos com ambientação e a impressão de um catálogo. Dados do balanço apresentado mais cedo por Noleto mostraram ainda que o evento mobilizou 15.100 pessoas, sendo 5.300 prefeitos e prefeitas. Apenas 264 prefeitos do País não assinaram a lista de presença, segundo o assessor da Presidência.