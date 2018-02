Planalto e PR discutem saída de Nascimento Os dirigentes do PR estão se encaminhando na tarde de hoje para o Palácio do Planalto para tratar da substituição do ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, em reunião com os ministros Ideli Salvatti (Relações Institucionais) e Gilberto Carvalho (secretaria-geral da Presidência da República).