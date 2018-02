Planalto diz que 'poderes devem estar atentos às reivindicações'

BRASÍLIA - O Palácio do Planalto divulgou nota no fim da tarde deste domingo no qual defende que os "Poderes da República estejam sempre atentos às reivindicações da população brasileira". Durante todo o dia, manifestantes foram às ruas em apoio à Operação Lava Jato e contra as modificações feitas no pacote de medidas contra a corrupção pela Câmara dos Deputados.

As alterações no pacote anticorrupção, proposto inicialmente pelo Ministério Público, foram aprovadas na madrugada da última quarta-feira pelos deputados. Há medidas vistas por investigadores e juízes como uma "retaliação" dos parlamentares, alvo da Lava Jato, como a previsão de crime de abuso de autoridade para magistrados e promotores. No mesmo dia, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), tentou colocar o projeto para votação no Senado. Os manifestantes também entoam vozes de ordem contra o peemedebista no protesto de hoje.

O Planalto destacou que as manifestações deste domingo são pacíficas e ordeiras. "A força e a vitalidade de nossa democracia foram demonstradas mais uma vez, neste domingo, nas manifestações ocorridas em diversas cidades do país", consta na nota, divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação do Palácio do Planalto.

Veja abaixo a íntegra da nota divulgada pelo Planalto:

A força e a vitalidade de nossa democracia foram demonstradas mais uma vez, neste domingo, nas manifestações ocorridas em diversas cidades do país. Milhares de cidadãos expressaram suas ideias de forma pacífica e ordeira. Esse comportamento exemplar demonstra o respeito cívico que fortalece ainda mais nossas instituições. É preciso que os Poderes da República estejam sempre atentos às reivindicações da população brasileira.

