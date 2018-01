Planalto diz que Imbassahy fica no cargo

BRASÍLIA - A Secretaria de Comunicação Social informou oficialmente na tarde desta quarta-feira, 22, que o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, continuará no cargo. A Secom confirmou que há conversas sendo feitas em torno da possível substituição do tucano pelo deputado Carlos Marun (PMDB-RS), mas que o presidente Michel Temer ainda vai fazer novas conversas para bater o martelo.

+++ Marun diz que espera dispensa de Imbassahy para assumir Segov

A Secom informou ainda que, às 17 horas desta quarta, o deputado Alexandre Baldy tomará posse sozinho, no Ministério das Cidades, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Antes do comunicado oficial, ministros, parlamentares e fontes ligadas ao presidente haviam confirmado que a escolha de Marun tinha sido definida em reunião do presidente com o próprio peemedebista e com os lideres Baleia Rossi e Aguinaldo Ribeiro no Planalto no fim desta manhã. Há pouco, no entanto, Temer recebeu - conforme a agenda oficial - o deputado da Câmara, Rodrigo Maia.

Fontes do Planalto que defendiam que o presidente esperasse para anunciar Marun ponderam que ele poderia aproveitar o jantar de hoje á noite com lideres da base para ampliar as conversas e fazer uma escolha que não cause futuros estragos.