Planalto diz que boato de saída de Mantega é desserviço O Palácio do Planalto divulgou em seu blog comentário da presidente Dilma Rousseff sobre boatos de que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, teria pedido demissão. "As pessoas que espalham esses rumores prestam um desserviço ao país. Não se sabe a quais interesses inconfessáveis elas servem", afirmou Dilma na noite de sexta-feira, segundo o blog do Planalto.