Planalto diz desconhecer carta da ONU sobre censura

Ao deixar na tarde de ontem o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória da Presidência, o assessor Marco Aurélio Garcia disse que não estava sabendo da carta de La Rue e não podia comentar um assunto que não é do Executivo. "Trata-se de um tema do Judiciário", limitou-se a dizer.

Procurado para comentar a carta do relator da ONU, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins, não respondeu ao telefonema. Desde que a censura foi imposta ao jornal, no dia 31 de julho, o presidente Lula e sua equipe não fizeram comentários sobre a mordaça. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.