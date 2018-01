Planalto divulga foto oficial do presidente Michel Temer

BRASÍLIA - O presidente da República, Michel Temer, decidiu divulgar a foto oficial de seu mandato nesta quinta-feira, 9, um ano e cinco meses depois de assumir o cargo, ainda interinamente, com o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Temer posou para o retrato sem a faixa presidencial, em maio deste ano, na Biblioteca do Palácio da Alvorada, em Brasília.

O último presidente a não usar a faixa na foto oficial foi Itamar Franco, que assumiu o governo com a destituição do ex-presidente Fernando Collor de Mello.

A imagem mostra o presidente vestido em terno preto, com gravata azul rajada com a bandeira nacional ao fundo, uma mão no bolso direito do paletó e a esquerda apoiada sobre a mesa.

O retrato foi clicado pelo fotógrafo oficial da Presidência, Beto Barata.

O presidente relutava em divulgar uma foto do mandato e dizia não dar valor a personalismos. Em entrevistas, Temer chegou a dizer ter um retrato oficial seu na parede lhe remetia à sensação de já estar morto.

Temer já havia ensaiado a divulgação de um retrato antes, produzido pelo publicitário Elsinho Mouco. A imagem mostrava Temer com a faixa presidencial, a bandeira atrás e um fundo azul do ceú. A imagem tinha defeitos de finalização e, segundo assessores palacianos, era apenas um teste.