Planalto divulga foto oficial de Dilma O Palácio do Planalto publicou hoje, no portal da Presidência, a foto oficial da presidente Dilma Rousseff. A imagem foi feita pelo fotógrafo oficial da Presidência, Roberto Stuckert Filho, no último domingo, em sessão que durou uma hora e meia. Na foto, que será afixada em prédios e salas da administração federal, Dilma posa em frente aos arcos do Palácio da Alvorada.