Planalto: Dilma discutirá com Figueiredo ida aos EUA O porta-voz da presidência da República, Thomas Traumann, disse há pouco por meio do Twitter Blog do Planalto que a decisão sobre a visita de Estado da presidente da República, Dilma Rousseff, aos Estados Unidos, só será tomada depois de encontro da própria Dilma com o ministro de Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. O Planalto não informou a data do encontro.