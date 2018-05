Planalto deve apressar demissões de ex-aliados já nesta quinta-feira

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff, que já estava demitindo a conta-gotas apadrinhados de ex-aliados do Planalto, vai "fazer a fila andar" e apressar as demissões. O governo quer estar com os cargos liberados já na próxima segunda-feira, 18, quando a presidente Dilma acredita que o fantasma do impeachment estará afastado, com a derrubada do processo no plenário da Câmara. A ideia é substituir todos os demitidos premiando os aliados fiéis.

"Aqueles que romperam com o governo e se declararam a favor do golpe serão todos exonerados", informou um interlocutor da presidente. Dilma, que recebeu uma romaria de políticos nesta quarta-feira em seu gabinete no Planalto, continuará no trabalho de "formiguinha" nesta quinta-feira, para tentar atrair mais indecisos e reverter votos que antes não eram do governo. A conversa está sendo feita no varejo, deputado a deputado. O trabalho de convencimento, que costumeiramente não é exercido pela presidente, agora está sendo feito até por ela. Nesta quinta haverá nova reunião para reavaliar a contabilidade dos votos. O governo comemorava ter conseguido mais dois votos no final do dia e estava evitando identificá-los para evitar assédio dos oposicionistas.

Durante esta quarta-feira, a presidente Dilma se reuniu com grande parte dos ministros, individualmente ou em grupo. Ela quer o empenho e a participação de todos para ajudar na derrubada do impeachment na Câmara. Entre os ministros que estiveram no Planalto estavam Armando Monteiro (PTB-PE), da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior; Antonio Carlos Rodrigues (PR-SP), dos Transportes; Gilberto Kassab (PSD-SP), das Cidades; Marcelo Castro (PMDB-PI), da Saúde; Celso Pansera (PMDB-RJ), da Ciência e Tecnologia; Helder Barbalho (PMDB-PA), dos Portos; e Mauro Lopes (PMDB-MG), da Aviação Civil.

Pelo menos 50 deputados e líderes partidários estiveram com Dilma em seu gabinete ao longo do dia. No início da tarde, 27 deles se reuniram com o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, e depois todos foram para o gabinete presidencial, onde houve mais discussões sobre estratégia para derrubar o impeachment. Somente três partidos votam em bloco em prol do governo: PT, PT do B e PC do B. No caso dos demais, um trabalho deputado a deputado tem de ser feito.

O governo quer reverter a onda que se criou no Congresso de já ganhou e que está incomodando muito as lideranças pró-Dilma. O Planalto insiste que a sua contabilidade é "muito confiável" e o número que, mais cedo, era de 188 parlamentares, informam, à noite, que já subiu para 205 votos.