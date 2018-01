Planalto desconhece carta da ONU contra censura

Mesmo cobrado, o Palácio do Planalto manteve o silêncio sobre a censura imposta ao Estado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nesta segunda-feira, 14, a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis comentar a carta do relator da ONU para a defesa da liberdade de expressão, Frank La Rue pedindo explicações sobre a mordaça no jornal. O Estado está impedido de publicar reportagens sobre a Operação Boi Barrica, da Polícia Federal, que indiciou o empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

Ao deixar nesta tarde o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória da Presidência, o assessor Marco Aurélio Garcia disse que não estava sabendo da carta de La Rue e não podia comentar "um assunto que não é do Executivo". "Trata-se de um tema do Judiciário", limitou-se a dizer.

Procurado pelo Estado para comentar a carta do relator da ONU, o ministro da Secretaria de Comunicação, Franklin Martins, não retornou ao telefonema. Desde que a censura foi imposta ao jornal, no dia 31 de julho último, o presidente Lula e sua equipe não fizeram comentários sobre a mordaça no jornal.

Em outubro, o gabinete de Lula já tinha recebido cartas da Associação Mundial de Jornais (WAN) e do Fórum Mundial de Editores (WEF) pedindo ao presidente para fazer o que estivesse ao seu "alcance" para garantir a liberdade de expressão. Assessores do governo apenas disseram que Lula não se manifestaria numa questão que era apenas do Judiciário.