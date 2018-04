Planalto descarta encontro de Lula e Paulo Octávio hoje

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se encontrará nesta quarta-feira, 17, com o governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio (DEM), como se especulou nos últimos dias. O gabinete do presidente ainda analisa o pedido de audiência feito pelo governo do Distrito Federal.

O Palácio do Planalto não considera "provável" uma intervenção federal na capital do país. Assessores do governo observam que o assunto está em análise na justiça, esfera que, segundo eles, deve se manifestar sobre a questão.

No Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória da presidência, assessores e ministros "não trabalham" com a hipótese de uma intervenção. Eles dizem que o governo tem outras preocupações para se concentrar e a questão de Brasília está sendo debatida por outros poderes.