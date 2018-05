Planalto dará Ministério da Integração a ala governista do PP

BRASÍLIA - O Palácio do Planalto fechou na quarta-feira, 13, que entregará o Ministério da Integração Nacional a um indicado da ala do PP que se manteve fiel ao governo contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O novo ministro será o atual secretário nacional de Irrigação da pasta, José Rodrigues Pinheiro Dória.

Dória é ligado aos deputados Ronaldo Carleto e Roberto Brito, ambos do PP da Bahia.

O ministério era comandado por Gilberto Occhi, que nesta quarta-feira renunciou ao cargo. Representantes do governo dizem, no entanto, que ele foi demitido. Sua saída foi oficializada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 14.

Occhi é ligado ao presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira (PI), que na terça-feira, 12, rompeu com o governo e orientou a entrega dos cargos como "gesto de grandeza".

Com a nomeação, os governistas acreditam que podem angariar mais cinco votos contrários ao impeachment.