Planalto confirma troca de ministros na próxima segunda-feira

Brasília - (atualizado em 17h03) Em nota divulgada na tarde desta quinta-feira, 30, no Blog do Planalto, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou a saída da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ambos deixam o governo para disputar a sucessão estadual do Paraná e São Paulo, respectivamente.

A presidente Dilma Rousseff confirmou que no lugar de Gleisi ficará o atual ministro da Educação, Aloizio Mercadante, que será substituído, por sua vez, pelo atual secretário-executivo da pasta, José Henrique Paim Fernandes. A pasta da Saúde ficará à cargo do atual secretário municipal da Saúde de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o médico Arthur Chioro.

A posse dos novos ministros será na próxima segunda-feira (3) no Palácio do Planalto.

Não confirmada. A ministra da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas, deverá deixar o posto e ser substituída pelo porta-voz Thomas Traumann. O Palácio do Planalto não divulgou uma nota oficial sobre o assunto.

Nos bastidores, a informação é que a presidente Dilma Rousseff teria se irritado com o episódio envolvendo a parada técnica da comitiva presidencial em Portugal, revelada pelo Estado, o que teria causado um mal-estar para a ministra.

Após o episódio, Helena fez um comentário na terça-feira (28) em seu perfil no Twitter. "Impressionante a capacidade e o oportunismo de alguns para inventar histórias. Não me atingem. Estou que nem São Sebastião: o que é mais uma flechada?", reagiu.

Dilma ficou na Suíça de quinta-feira a sábado da semana passada participando do Fórum Econômico Mundial. Sua agenda dizia que ela iria em seguida para Cuba, também para eventos oficiais, mas ela e sua comitiva desembarcaram sem avisar em Lisboa no sábado, se hospedaram em dois hotéis - ao todo, foram ocupados 45 quartos no Ritz e no Tívoli -, jantaram num restaurante badalado da cidade e partiram na manhã seguinte para o compromisso em Cuba.

O Planalto afirmou oficialmente que a parada técnica em Lisboa foi decidida de última hora. O governo português e o restaurante onde Dilma jantou já sabiam da visita dois dias antes.

Atritos com sucessor. A ministra trabalha com a presidente desde a campanha presidencial de 2010. Helena já foi ligada ao ex-ministro da pasta Franklin Martins e sofre bombardeios constantes de petistas insatisfeitos com sua atuação à frente da comunicação do Planalto. Também é comum atritos entra a ministra e o porta-voz da presidência, uma vez que não há um limite claro entre as funções na divulgação de informações do Palácio do Planalto.