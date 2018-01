Planalto confirma saída de Negromonte

Dilma reuniu-se nesta tarde com Negromonte por cerca de 15 minutos e depois recebeu Ribeiro, no seu gabinete. Negromonte é o sétimo ministro do governo a cair por denúncias de irregularidades.

Conforme informou o jornal "O Estado de s.Paulo" nesta quinta-feira, Aguinaldo Ribeiro favoreceu no orçamento de 2012 o curral eleitoral da irmã, a deputada estadual paraibana Daniella Ribeiro, pré-candidata a prefeito de Campina Grande, na Paraíba.