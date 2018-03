Planalto confirma Rosa Weber como ministra do STF A presidente Dilma Rousseff assinou hoje o ato indicação da ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Rosa Maria Weber Candiota ao Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação deverá ser publicada na edição de amanhã do Diário Oficial da União. O nome de Rosa Maria Weber Candiota ainda tem de ser aprovado pelo Senado. Ela deverá ocupar a vaga deixada com a saída de Ellen Gracie, que se aposentou em agosto.