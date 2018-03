Planalto confirma que Maia assume Presidência amanhã

A presidente Dilma Rousseff transmitirá o cargo na Base Aérea de Brasília, amanhã, por volta do meio-dia, quando viajará para a Venezuela. Dilma só retornará ao Brasil na madrugada de domingo. O vice-presidente, Michel Temer, por sua vez, também estará ausente do País nesse período, em viagem aos Estados Unidos, retornando no sábado pela manhã. Até o retorno de Temer, portanto, Maia ocupará o cargo de presidente da República.