Planalto confirma Masella secretário-executivo dos Transportes

O Palácio do Planalto confirmou o nome do engenheiro Miguel Masella como secretário-executivo do Ministério dos Transportes. É o primeiro nome confirmado para o primeiro escalão do Ministério, depois da limpa pela qual passa, determinada pela presidente Dilma Rousseff, em decorrência da crise causada por denúncias de corrupção. Secretário de Gestão de Programas da Pasta, Masella já vinha ocupando interinamente a Secretaria-Executiva desde o início da crise, que já provocou até agora a queda de 19 pessoas, entre as quais o ex-ministro Alfredo Nascimento.

A escolha foi feita pelo ministro Paulo Sérgio Passos, de quem Masella é homem de confiança há anos e aprovada por Dilma. Egresso do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), Masella, segundo o Ministério e o Planalto, preenche os requisitos de perfil técnico e ficha limpa exigidos por Dilma na escolha dos novos quadros da área. Na próxima semana será anunciado o novo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (Dnit), em substituição a Luiz Antônio Pagot, que pediu demissão do cargo esta semana.