Planalto confirma carta de Napolitano sobre Battisti

O caso de Cesare Battisti foi a primeira polêmica enfrentada por Dilma ao assumir o cargo, já que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não extraditá-lo no dia 31 de dezembro, último dia de seu governo, contrariando pedido do governo italiano. Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua pela participação em quatro homicídios no período em que integrava organizações de extrema esquerda. O Brasil entendeu que havia motivação política na sua pena e, por isso, decidiu por não realizar a extradição.

O documento do presidente italiano foi encaminhado à presidente Dilma no dia 14 de janeiro. Na carta, Giorgio Napolitano explica a importância da extradição do ex-militante Cesare Battisti para os italianos, lembrando que este é um tema "sensível" para a Itália, já que, para o país, ele cometeu atos classificados como de terrorismo.