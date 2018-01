Planalto confirma Armando Monteiro para MDIC O Palácio do Planalto confirmou nesta segunda-feira, por meio de nota, o nome do senador Armando Monteiro Neto (PTB-PE) como titular do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). A nota do Planalto, no entanto, apresenta uma informação equivocada ao apresentar o nome do novo ministro, chamando-o de Armando Monteiro Filho.