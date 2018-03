Planalto condena assassinato de líder camponês em RO A Presidência da República condenou hoje, por meio de nota, o assassinato de mais um líder de movimentos sociais no Norte do País e determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações para que seja assegurada a punição exemplar dos criminosos. Desta vez, a vítima foi o líder camponês Adelino Ramos, do município de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia. Há três dias, foram assassinados dois ambientalistas em circunstâncias semelhantes, no Pará.