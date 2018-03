Planalto cobra da Infraero andamento de obras nos aeroportos

BRASÍLIA - Em reunião no Palácio do Planalto, comandada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, nesta terça-feira, 3, os representantes da Infraero foram cobrados para dar prosseguimento às obras de infraestrutura dos aeroportos, com prioridade para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, antes das concessões à iniciativa privada terem início.

A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, cobrou pressa nas obras nos cinco aeroportos e não aceitou desculpas de que as empreiteiras não querem pegar as obras, por estarem aguardando as concessões. A ideia do governo é fazer o que for possível e, quando sair a concessão, ou entrega como está ou a Infraero conclui o que está fazendo. O governo não quer que nada fique parado à espera das concessões.

O Executivo determinou, por exemplo, que seja feita a antecipação das obras da pista de Guarulhos. Ela vai começar a ser reformada em agosto pelo Exército e a conclusão está prevista para dezembro. A intenção é de que essa pista esteja pronta para as férias de dezembro.

Questionados quanto à capacidade do Exército de assumir mais obras, interlocutores do Planalto disseram que o Exército vai fazer, vão dar um jeito. Além da reforma da pista, o governo quer pressa no terminal 3, pois não é para esperar a concessão deste terminal. O Exército está fazendo a obra de terraplenagem. A ideia é lançar licitação ou o que for necessário para fazer o terminal 3 de Guarulhos, segundo fontes.

No caso de Viracopos, em Campinas, o governo mandou a Infraero viabilizar a obra de construção da segunda pista desse aeroporto. Segundo esses interlocutores, se precisar de mais dinheiro, o governo disponibilizará mais recursos. A prioridade, no entanto, é Brasília e Guarulhos porque esses aeroportos são mais importantes.

Além disso, o edital da concessão para o aeroporto de São Gonçalo do Amarante no Rio Grande do Norte foi prometido para o Palácio do Planalto para a semana que vem.