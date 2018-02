Planalto afirma que pode retirar brasileiros da Síria O assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, afirmou, nesta sexta-feira, que o governo poderá realizar uma ação para a retirada de brasileiros na Síria se for necessário. "Nós fizemos uma operação, há alguns anos, de retirada de 4 mil brasileiros e sul-americanos do Líbano. Se for necessário, nós faremos. Por enquanto, não está colocado (o assunto)", disse Garcia em rápida entrevista no Palácio do Planalto.