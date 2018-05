Placar do Impeachment do 'Estado' tem 99% de acerto

A comparação entre os dados do Placar do Impeachment e os da votação do domingo mostra que a taxa de acerto no levantamento do Estado foi de 99%. Os 100% só não foram atingidos porque alguns deputados mudaram de lado na última hora. (Saiba quem mudou de lado)

Dos 350 deputados que haviam se declarado favoráveis ao impeachment, todos, de fato, acabaram votando pela abertura do processo contra a presidente.

Do outro lado, dos 133 que se apresentaram como contrários ao impeachment, 129 confirmaram essa posição ao votar. Dois acabaram mudando de lado, ao optar pelo "sim", e outros dois se abstiveram.

