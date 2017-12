PL prefere apoiar Chinaglia para presidir Câmara, diz Mabel O presidente de honra do PL, senador eleito Alfredo Nascimento, vai informar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião do Conselho Político iniciada por volta das 16h30 no Palácio do Planalto, que a bancada de seu partido na Câmara prefere apoiar candidatura de Arlindo Chinaglia (PT) para a presidência da Casa. Ele apresentará essa posição com base em conversas e orientações recebidas dos deputados. "Cerca de 80% da bancada do PL vota no Chinaglia", afirmou o deputado Sandro Mabel (PL-GO), que acompanhou Alfredo Nascimento ao Planalto. Em fevereiro, durante a abertura da nova sessão Legislativa, o PL deve ter de 48 a 50 deputados, segundo avaliou Sandro Mabel. O partido vai incorporar parlamentares do Prona e do PSC.