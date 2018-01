Piva descredencia "Movimento Roseana Brasil" O grupo de empresários que encabeçará o "Movimento Roseana Brasil" (MRB) de apoio à candidatura da governadora do Maranhão, Roseana Sarney, à Presidência da República pelo PFL constitui uma parte isolada do empresariado e, por isso, não representa o pensamento do empresariado brasileiro. "O processo eleitoral está aberto. Impossível dizer que o empresariado está apoiando esta ou aquela proposta. Não tenho visto uma preferência explicitada nos contatos que fiz até hoje em todo o País. Por isso, entendo que essa manifestação é isolada", assegurou hoje o presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, após a apresentação das propostas que a entidade enviará aos presidenciáveis. "Também não vejo rejeição. Não é momento de satanizar a oposição, mas de ouví-la", complementou. Ele esclareceu, no entanto, haver exceção a dois ou três nomes: "São nomes que todos conhecemos e não é o Lula", afirmou, livrando o pré-candidato do PT da lista de excluídos.