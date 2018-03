Pitta se recupera mas não tem previsão de alta O ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, de 62 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, no bairro Bela Vista, centro da capital paulista, sem previsão de alta. No sábado ele passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor intestinal. O boletim médico divulgado às 18h20 de hoje informa que "o paciente evolui bem e alimenta-se normalmente". Em julho do ano passado, Pitta chegou a ser preso pela Polícia Federal na Operação Satiagraha, que também teve como alvo o banqueiro Daniel Dantas.