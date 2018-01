Pitta pede na Justiça indenização de R$ 830 mil O ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta decidiu recorrer à Justiça e pedir indenização pelos danos morais que alega ter sofrido durante a Operação Satiagraha. Ele quer que a União lhe pague 2 mil salários mínimos (R$ 830 mil). Pitta foi preso no dia 9 de julho, durante a mesma movimentação que também levou para a prisão o banqueiro Daniel Dantas e o investidor Naji Nahas. Naquele dia, acordou por volta das 5 horas da manhã com agentes da Polícia Federal (PF) e repórteres na porta de sua casa. O ex-prefeito foi filmado ainda sonolento e de pijama - fato que considera ultrajante. "Virei objeto de piadas. Entres outras bobagens, cansei de ouvir dizer que meu pijama foi comprado na Rua 25 de Março", disse, referindo-se à mais popular rua de comércio da capital paulista. Pitta admite que, por ser pessoa pública, está sujeito a críticas, mas diz que o episódio da Satiagraha foi além disso. "Ele envolve invasão de privacidade, ofensas à imagem, danos morais." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.