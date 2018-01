Pistoleiros matam dois sem-terra no Pará Dois trabalhadores rurais que invadiram há três meses a fazenda Terra Norte, de 35 mil hectares em Moju, no sudeste do Pará, foram mortos a tiros nesta quinta-feira por um grupo de pistoleiros. Outros quatro lavradores fugiram do local sob uma chuva de balas. Eles estiveram na sede do Incra no município pedindo socorro e acusaram a polícia de nada fazer para apurar as duas mortes. O corpo de uma das vítimas, Antonio Barbosa da Silva, de 50 anos, chegou no começo desta tarde em Belém para autópsia no Instituto de Perícias Científicas Renato Chaves. O outro morto, ainda não identificado, se encontra no local do crime e não pode ser removido porque o cadáver estava em adiantado estado de decomposição, devorado por bichos. Segundo a polícia de Moju, as vítimas integravam um grupo de pelo menos vinte famílias que invadiram a propriedade pelos fundos e lá estavam acampadas. O ouvidor agrário nacional, Gersino Silva Filho, foi avisado das mortes no final da tarde. Ele iria pedir à Secretaria de Defesa Social do Pará uma rigorosa investigação para apurar as circunstâncias do crime, cobrando a prisão dos pistoleiros conhecidos por Nego Capixaba e Imperatriz, que seriam os autores das mortes. "Eu escapei da morte. Apanhei dos pistoleiros e fui obrigado a posar para fotografias para eles mostrarem ao patrão deles que eu tinha invadido a terra", contou o agricultor Francisco Rodrigues. Ele disse que escapou do local fugindo pela mata. "As balas voavam por cima da minha cabeça", disse Rodrigues.