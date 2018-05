Piora saúde de petista em greve de fome e PT faz acordo

A transferência de Dutra para o hospital não será necessária, segundo informações do departamento médico da Câmara. O deputado deverá ir para casa, deixando o plenário, onde fazia o protesto contra a decisão do PT Nacional de apoiar a candidatura de Roseana Sarney (PMDB) ao governo do Maranhão.

O dirigente petista do Maranhão Jomar Fernandes disse hoje que foi fechado um acordo entre o PT nacional e a legenda no Estado. Pelo acordo, a ala petista do Maranhão que apoia o deputado Flávio Dino (PCdoB-MA) na disputa pelo governo do Estado não precisará apoiar o PMDB de Roseana Sarney. "O partido reconhece que esse campo tem direito a apoiar os candidatos majoritários de sua escolha dentro do arco de alianças do PT", disse.

O fax com os termos do acordo foi enviado ao serviço médico da Câmara para conhecimento de Dutra. Segundo Fernandes, o documento é assinado pelo líder do PT na Câmara, Fernando Ferro (PE), um dos negociadores com a cúpula nacional do partido.