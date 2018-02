Piora estado de saúde de Marcelo Déda, diz hospital

O governador em exercício do Estado, Jackson Barreto, usou seu perfil no Facebook e manifestou solidariedade a Déda. Ele também cancelou sua agenda de inauguração que ocorreria na noite deste sábado, no bairro Santos Dumont, em Aracaju, segundo a Agência Sergipe de Notícias.

"Estou muito apreensivo e angustiado com as informações do agravamento do estado de saúde do governador, do amigo e do companheiro Marcelo Déda. Estou pedindo a todos os sergipanos que neste momento estejamos unidos em orações, pedindo a Deus por este grande sergipano, cujo talento, cultura e ética têm marcado a vida do nosso estado nos últimos anos", escreveu Jackson.