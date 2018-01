Pinheiro envia pedido para ouvir Malan e Martus O líder do PT na Câmara, Walter Pinheiro (BA), encaminhou hoje à Secretaria Geral da Mesa do Congresso dois requerimentos de convocação da Comissão Representativa para ouvir em audiências públicas os ministros da Fazenda, Pedro Malan, e do Planejamento, Martus Tavares. O objetivo da convocação de Malan é pedir explicações sobre a medida provisória editada para substituiu o projeto de lei do Congresso, que reajustava a tabela de alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Física. A MP manteve a correção prevista no projeto, que foi vetado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, mas reajustou a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido recolhida por empresas prestadoras de serviços. A convocação de Martus é para pedir explicações sobre os vetos do Poder Executivo a alguns dispositivos da Lei Orçamentária de 2002 que, segundo o líder do PT, permitiriam uma fiscalização mais eficaz do Congresso sobre a execução do Orçamento. Pinheiro disse nesta terça-feira que pretende conversar esta tarde novamente com o presidente do Congresso e da Comissão Representativa, senador Ramez Tebet (PMDB-MS), para insistir na necessidade de reunir os congressistas durante o recesso parlamentar para discutir os dois assuntos - na conversa que os dois tiveram ontem, Tebet rejeitou a convocação, ponderando que a discussão do assunto seria mais produtiva após a retomada dos trabalhos normais do Congresso, na segunda quinzena de fevereiro. Afrontamento - "Os dois atos do Executivo (a edição da MP e os vetos à Lei Orçamentária) foram medidas de afronta ao Congresso e não podemos deixar que o recesso esfrie essa discussão", justificou o líder do PT na Câmara, que pretende encaminhar ao presidente do Senado, Ramez Tebet, outros dois requerimentos: um pedido de explicações ao ministro da Fazenda sobre os processos de execução de dívidas de grandes produtores rurais, em que o governo teria renunciado a recursos ou desistido de ações vencidas na primeira instância, e um requerimento de convocação do ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga (PSDB-MG), para explicar demissões na Telemar. Pinheiro quer que a Comissão discuta ainda a polêmica sobre a redução dos preços de combustíveis, que ficou aquém das estimativas do governo. Ele defende que o Congresso pressione a Agência Nacional de Petróleo para atuar de forma coercitiva em benefício dos consumidores.