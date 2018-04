Pimentel tem apoio de Dilma, diz Ideli

BRASÍLIA - A ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti disse nesta segunda-feira, 12, que o ministro Fernando Pimentel (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) tem o apoio da presidente Dilma Rousseff e vem prestando "todos os esclarecimentos" solicitados, diante das denúncias publicadas na imprensa.

Pimentel vem sendo alvo de acusações de tráfico de influência nas atividades de consultoria exercidas por sua empresa, a P-21. O caso do ministro tem sido comparado ao de Antonio Palocci, que saiu da Casa Civil após informações sobre sua evolução patrimonial e suas atividades de consultor.

"Olha, temos em primeiro lugar, o apoio da presidenta, ele acompanhou a presidenta em viagem na Argentina, temos a convicção de que o ministro tem prestado todos os esclarecimentos. É sempre importante e relevante realçar que ele não estava exercendo nenhum cargo público quando exerceu o seu trabalho de economista, prestando consultorias", disse Ideli que participou na manhã desta segunda da reunião da equipe de coordenação com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto."A impressão que temos é que as explicações (de Pimentel) têm sido satisfatórias, não havendo necessidade de levar o assunto ao Congresso", afirmou Ideli.