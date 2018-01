Pimentel sugere nova aliança PT-PSB em BH para 2012

Parte do PT mineiro está em pé de guerra com o prefeito, que tem tirado espaço da legenda e privilegiado tucanos na administração da cidade. O PSDB estava fora da prefeitura de Belo Horizonte desde 1993, quando o ex-ministro Patrus Ananias assumiu como prefeito, e agora pretende disputar a eleição na capital, possivelmente com a indicação do vice em chapa encabeçada pelo próprio Lacerda.

Mas Pimentel defende a paz com o prefeito e a manutenção a "rota". "Lacerda é um prefeito bem avaliado pela população. Está demonstrando muita competência na sua gestão. O PT está no governo, tem o vice-prefeito Roberto Carvalho. Não vejo porque, nesse momento, discutir qualquer mudança nessa estratégia. Está dando certo e vamos continuar nela", disse, ao lado do governador de Minas, Antônio Anastasia (PSDB), em evento na sede do Executivo estadual.

No entanto, o ministro ressaltou que essa é uma "posição pessoal" e que a "discussão política" sobre a manutenção da aliança será feita pelo "oportunamente" pela direção do partido, apenas em 2012. "Para o ano que vem, eu tenho que analisar no ano que vem. Nesse momento, nós não estamos disputando eleição. Estamos governando Belo Horizonte e quero crer que estamos governando bem", concluiu.

Porém, para o presidente do diretório petista mineiro, deputado federal Reginaldo Lopes, que é ligado a Pimentel, está descartada qualquer possibilidade de reedição da aliança com os tucanos.