Pimentel: 'Sou amigo da maioria dos empresários de BH. Se isso for crime, sou criminoso'

SÃO PAULO - Em entrevista à Revista Época, o ministro Fernando Pimentel afirmou que seu desempenho como consultor não está relacionado a sua gestão como prefeito de Belo Horizonte, mas às amizades. "É lógico. São todos meus amigos. Há uma forçação de barra para transformar tudo em coisa suspeita. Aí descobriram que o empresário Roberto Senna (da HAP) responde a um processo junto com o prefeito. Ele responde a um processo comigo e mais 50 pessoas. É um processo de fatos ocorridos em 2001. Estou dizendo, alto e bom som: sou amigo da maioria dos empresários de Belo Horizonte - e talvez de Minas Gerais. Se isso for crime, sou um criminoso! Se não puder - quando não tenho cargo público - trabalhar usando a experiência que tenho, o que eu vou fazer?", afirmou o ministro.

Pimentel diz ter dado quatro serviços de consultoria: "Prestei quatro consultorias. Estou com todas as notas fiscais aqui. Um contrato maior com a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) para prestar serviços ao Ciemg (Centro das Indústrias do Estado de Minas Gerais)."

Apesar de não prestar mais serviços, segundo o ministro Fernando Pimentel, a P-21 Consultoria e Projetos mantém ativo seu escritório em Belo Horizonte. Apenas uma secretária fica na sala da empresa desde o início do ano. As explicações de Pimentel sobre a atividade da empresa indicam que os trabalhos de consultoria teriam sido encerrados com o início da campanha de Dilma Rousseff, que ele coordenava, e da disputa ao Senado. O escritório foi usado para reuniões políticas.

A atividade da P-21 levantou suspeitas sobre tráfico de influência, pois dois clientes assinaram contratos com a Prefeitura de Belo Horizonte - Pimentel já havia deixado o cargo. Em dois anos, a empresa faturou pouco mais de R$ 2 milhões, com valor líquido de R$ 1,3 milhão, segundo o ministro. Pimentel declarou que todas as atividades da P-21 foram legais e que não prestou nenhum serviço privado enquanto exercia cargo público.