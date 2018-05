Pimentel será líder do governo no Congresso

Temer incumbiu Henrique Alves de explicar aos peemedebistas que Pimentel é o nome que Dilma quer no cargo. Lembrou ainda que Pimentel já havia sido indicado pelo próprio Mendes Ribeiro como seu vice-líder, o que o torna candidato natural ao posto, apesar de ser petista e não peemedebista. Mais do que isso. O deputado Henrique Eduardo Alves foi autorizado a transmitir uma promessa da presidente Dilma para ajudar a convencer os peemedebistas de abrirem mão do cargo. Dilma teria prometido que, "mais adiante", sem precisar quando, haverá um revezamento na liderança do governo no Congresso e que, nesta nova fase, um peemedebista poderá ser contemplado com o posto.

De acordo com auxiliares da presidente, Dilma desejava que o líder no Congresso, desde o início, fosse José Pimentel, mas o PMDB da Câmara reivindicava o cargo e ela não queria criar uma aresta em um momento em que os dois partidos estavam em uma disputa aberta. Por isso, Dilma demorou quatro meses para indicar o líder e, pelas pressões, acabou optando por Mendes Ribeiro, com quem tinha afinidade. A presidente queria mesmo era Pimentel e gostaria de tê-lo contemplado com o posto quando ele foi preterido pela petista Marta Suplicy (SP) para a mesa do Senado. Agora, decidiu a não ceder mais a pressões, apesar de saber que haverá mais insatisfações no PMDB.