Pimentel segue líder em 3ª parcial de prévia do PT-MG O ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel manteve a dianteira na terceira parcial da apuração da prévia para a escolha do pré-candidato do PT ao governo de Minas Gerais. Conforme o resultado divulgado na manhã de hoje pelo site do partido no Estado, Pimentel tem 54,9% dos votos válidos (9.385 votos). O ex-ministro do Desenvolvimento Social Patrus Ananias tem 45,1% (7.695 votos). Já foram contabilizados 47,90% dos votos.