Pimentel no máximo pode ser advertido, afirma Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em mais um gesto favorável à aliança eleitoral entre PT e PSDB em Belo Horizonte, disse ontem que os petistas não podem fazer da parceria um "cavalo de batalha". Apoiador da coligação, condenada pelo PT nacional, Lula diz que, no máximo, o prefeito Fernando Pimentel (PT) poderia ter sido advertido e "em segredo". "Todo mundo sabia o que estava acontecendo em Minas. Portanto, não dá para fazer disso um cavalo de batalha", disse Lula, ao lado do governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), principal articulador da aliança, em cerimônia de aniversário de 30 anos de uma empresa fabricante de helicópteros, em Itajubá, no sul de Minas. "Depois de o PT municipal e estadual de Minas e da convenção aprovarem, a direção nacional do partido poderia tranqüilamente ter confirmado tudo o que já aconteceu. Se tivesse de fazer uma repreensão a Pimentel, que a fizesse em segredo, porque o jogo estava sendo feito à luz do dia", afirmou Lula. Enquanto isso, em um evento esvaziado em Belo Horizonte, o Diretório Municipal do PSDB confirmou oficialmente ontem o apoio informal dos tucanos à chapa encabeçada por Márcio Lacerda (PSB), tendo o petista Roberto Carvalho como candidato a vice na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Nem Aécio, que estava com Lula, nem Pimentel compareceram à convenção da legenda tucana.