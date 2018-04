Pimentel evita a imprensa em encontro na Fiesp

Suspeito de tráfico de influência antes de assumir o cargo de ministro, Pimentel viajou à Suíça nesta semana, mas não compareceu ontem à abertura da conferência ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC). Flagrado pela reportagem do jornal "O Estado de S. Paulo" no aeroporto de Genebra ao deixar o país, Pimentel recusou-se a dar explicações sobre as denúncias de que recebeu, por meio da sua consultoria P-21, pagamentos por palestras na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) que não foram realizadas.

Europa

O vice-presidente da Comissão Europeia foi recebido pela manhã pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf. "O fluxo de comércio da União Europeia é de US$ 8 trilhões e o Brasil só possui 1% disso", afirmou Tajani.

Antes do almoço com Pimentel, Tajani se encontrou no Palácio dos Bandeirantes com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Após a reunião com Alckmin, afirmou que há muito o que fazer "no nível financeiro e na economia real" para solucionar a crise na Europa. "Há ainda problemas em orçamentos, em bancos", alertou.