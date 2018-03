Pimentel: Economia brasileira 'está se saindo muito bem' O ministro Fernando Pimentel (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) rebateu nesta quinta-feira as críticas do presidente do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, para quem as medidas de incentivo ao consumo "não resolvem" a necessidade de investimento do País. De acordo com o petista, a economia brasileira "está se saindo muito bem", principalmente diante do quadro de crise econômica que atinge parte dos países desenvolvidos.