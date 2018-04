Pimentel e outros ministros terão férias em janeiro

Os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel; e do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, terão férias entre os dias 2 e 10 de janeiro. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, cumprirá período de férias entre os dias 2 e 11 de janeiro. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes, teve férias autorizadas para o período entre de 2 e 13 de janeiro. Já a ministra da Cultura, Ana de Hollanda, ficará em férias entre os dias 2 e 16 de janeiro.

Na edição de ontem do Diário Oficial da União haviam sido publicadas autorizações de férias das ministras do Planejamento, Miriam Belchior, e da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvatti; e também dos ministros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, José Elito Siqueira e da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, por sua vez, entrará em férias na terça-feira, dia 3 de janeiro, e volta a trabalhar no dia 16. A presidente Dilma está em férias na Bahia e só deverá retornar a Brasília no dia 9 ou 10 de janeiro.