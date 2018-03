Pimentel diz que sua consultoria está 'inativa'

O ministro ressaltou que, no período em questão, era "um cidadão comum" e que a sua prestação de contas foi aprovada. Pimentel destacou ainda que a Comissão de Ética Pública tem conhecimento da empresa. Ele se referiu ao rendimento da consultoria como compatível com a atividade da empresa, "nada extraordinário". E frisou: "Não podemos vedar as pessoas de ganhar a vida no momento em que saem da vida pública e vão para a vida privada."

Reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de S. Paulo aponta que cinco ministros do governo federal possuem consultorias, além da do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, revelada nesta semana. Pimentel evitou comentar sobre a evolução patrimonial do ministro-chefe da Casa Civil, que, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, multiplicou por 20 seu patrimônio em um período de quatro anos, incluindo a compra de um apartamento de R$ 6,6 milhões em 2010.