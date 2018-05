Pimentel diz que não assumirá liderança do governo

"Não serei eu. Essa vaga é do PMDB", disse Pimentel aos jornalistas, ao entrar no plenário da Casa. Afirmou ainda que "está muito bem no Senado" e não teria porque brigar pela vaga. O petista disse ainda que seu partido tem "clareza" de seus espaços no governo. Segundo o petista, as circunstâncias políticas fazem com que o cargo de líder do governo no Congresso "pertença" ao PMDB. A indicação cabe à presidente Dilma Rousseff.