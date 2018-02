Pimentel diz que Lula apoia sua candidatura em Minas

Questionado quando a presidente Dilma iria liberá-lo para a campanha ao governo de Minas, Pimentel respondeu: "Tem de perguntar para ela". No Planalto, as notícias são de que os ministros candidatos devem deixar o governo no início do ano.

Apesar da negativa de Pimentel em relação à resistência de Lula ao seu nome, as discussões tomaram corpo por causa do empenho do ex-presidente em patrocinar a filiação ao PMDB do filho do ex-vice-presidente José Alencar (1931/2011), o empresário Josué Alencar Gomes da Silva. No PMDB, as informações são de que Lula tem feito esforços para viabilizar a candidatura de Josué ao governo de Minas em 2014, contrariando a mobilização da maioria do PT mineiro.

Pimentel, que é um dos ministros bem próximos à presidente, tem a clara preferência de Dilma ao seu nome na disputa para o governo de Minas Gerais. Parte de uma ala do PMDB, no entanto, ensaia lançar a candidatura do senador Clésio Andrade ao governo estadual.

Mensalão

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro Fernando Pimentel disse que não visitou o deputado José Genoino, que está em prisão domiciliar, e nem os petistas José Dirceu e Delúbio Soares, que estão na Papuda, cumprindo pena por causa do processo do Mensalão, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu não fiz contato com o deputado Genoino depois da execução da sentença. Mas tenho notícias dele. Sei que está bem e que agora está em regime domiciliar. Visitá-lo ou não vai depender da instrução da sentença. Não sei se a sentença vai permitir esse tipo de visita. Vamos aguardar", comentou o ministro. Indagado se pretende visitar Dirceu, Pimentel respondeu: "na minha função de ministro, não cabe. Depois, como cidadão é outra história".