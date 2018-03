Pimentel diz que governo quer dar cargo a ex-prefeita

Pimentel disse que "não sabe" se a oferta de cargos a Luizianne tem "essa questão de evitar movimentos políticos da ex-prefeita". De acordo com ele, é "natural" a administração federal oferecer um cargo à ex-prefeita de Fortaleza. "(Luizianne) foi convidada pela presidente Dilma para um conselho administrativo de um banco oficial. Estamos vendo qual, o Banco do Brasil (BB) ou o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)", afirmou.

De acordo com Pimentel, a ex-prefeita "tem condições de ocupar, representando o Poder Executivo federal, um cargo em qualquer conselho administrativo de empresas federais porque "tem experiência". "Foi prefeita de Fortaleza por oito anos, é professora da Universidade Federal do Ceará (UFCE)", observou.

Mas o ministro evitou falar sobre a possibilidade de o partido bancar a candidatura da petista ao Senado ou ao governo cearense, possibilidades que Campos ofereceu à ex-prefeita. "Aí, quem pode falar é ela mesma e o PT do Ceará", disse. O governo trabalha para construir uma aliança do PT, PSB e demais aliados em torno da candidatura do senador Eunício Oliveira, líder do PMDB no Senado, para o Executivo cearense. O objetivo é garantir uma aliança que ofereça um palanque forte para a candidatura de Dilma na região. Presente no mesmo evento empresarial em Araxá que Pimentel, Eduardo Campos foi questionado sobre a tática do governo, mas não quis se manifestar.