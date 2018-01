Pimentel divulga nomes do secretariado do governo de Minas

BELO HORIZONTE - O governador eleito de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), divulgou nesta terça-feira, 30, os integrantes do primeiro escalão da gestão que será iniciada no dia 1º. Entre os nomeados para o secretariado do primeiro governo petista de Minas está o controlador-geral do município de São Paulo, Mário Vinícius Claussen Spinelli, que assumirá o comando da Controladoria-Geral do Estado.

A exemplo do que fez na gestão do também petista Fernando Haddad na capital paulista, uma das missões de Spinellli será a de apurar a existência de irregularidades cometidas por integrantes do Executivo em gestões anteriores. O Estado era governador pelo grupo político de Aécio Neves (PSDB-MG) desde 2003, quando o atual senador assumiu o primeiro de seus dois mandatos no governo. Ele foi sucedido pelo senador eleito Antonio Anastasia (PSDB), que passou o cargo para o atual governador, Alberto Pinto Coelho (PP), e foi eleito senador em outubro

Secretariado. Por meio de nota, a assessoria de Pimentel divulgou os nomes dos secretários de Estado e dos presidentes de órgãos e empresas estatais. O governador também anunciou mudanças na estrutura do Estado, com a criação de quatro novas pastas: Recursos Humanos, Desenvolvimento Agrário, Direitos e Cidadania e Esportes. Esta última será desmembrada da atual Secretaria de Estado de Esporte e Turismo e a Secretaria de Direitos e Cidadania vai englobar a atual Ouvidoria-Geral do Estado, que será transformada em subsecretaria. Além disso, o Escritório de Prioridades será extinto e a Representação do Estado em Brasília perderá o status de secretaria e será vinculado à secretaria de Estado de Governo.

Secretariado:

- Marco Antônio Rezende Teixeira, Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais

- Odair Cunha, Secretaria de Estado de Governo

- Helvécio Magalhães, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

- Eduardo Serrano, Secretaria-Geral da Governadoria

- José Afonso Bicalho, Secretaria de Estado de Fazenda

- Macaé Evaristo, Secretaria de Estado da Educação

- Fausto Pereira dos Santos, Secretaria de Estado da Saúde

- Bernardo Santana de Vasconcellos, Secretaria de Estado de Defesa Social

- Murilo Valadares, Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

- Ângelo Oswaldo, Secretaria de Estado da Cultura

- Nilmário Miranda, Secretaria de Estado de Direitos e Cidadania

- João Cruz Reis Filho, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

- Geraldo Pimenta, Secretaria de Estado de Turismo

- Carlos Henrique, Secretaria de Estado de Esportes

- Miguel Corrêa, Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

- Paulo Guedes, Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais

- Altamir Rôso, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

- Tadeu Leite, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana

- Sávio Souza Cruz, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

- André Quintão, Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social

- Gamaliel Herval, Secretaria de Estado de Recursos Humanos

- Glênio Martins de Lima Mariano, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário

- Mauro Borges Lemos, Presidente da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais)

- Marco Antônio Castello Branco, presidente da Codemig (Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais)

- Paulo de Moura Ramos, presidente da Prodemge (Companhia de Tecnologia da Informação do estado de Minas Gerais)

- Sinara Meirelles, Presidente da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais)

- Marco Aurélio Crocco Afonso, presidente do BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais)

- Mário Spinelli - Controladoria-Geral do Estado