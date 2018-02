Pimentel deve dar estatal a aliado do PMDB

BELO HORIZONTE - À frente de cinco secretarias, a ala do PMDB de Minas ligada ao governador Fernando Pimentel (PT) poderá assumir o comando da estatal de energia Cemig. A saída do presidente da empresa, Mauro Borges, deve ser anunciada nesta quarta-feira, 21. Um dos possíveis substitutos é o atual vice-presidente, Paulo Roberto Castellari Porchia, executivo do setor de mineração, cujo padrinho seria o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes (PMDB).

A saída de Borges tem relação com a estratégia de enfrentamento da dívida de R$ 16,3 bilhões da estatal, já que a venda de ativos implementada por ele não estaria agradando Pimentel. Além disso, o presidente do Legislativo é o principal aliado do governador no partido. Assim, essa decisão pode ter relação também com o pedido enviado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) à Assembleia para abertura de ação penal contra o governador por causa da Operação Acrônimo. Adalclever deixou a votação do pedido para o próximo ano. Se aberto o processo, Pimentel pode acabar afastado do cargo. Procurados, nem o deputado nem a Cemig se pronunciaram.