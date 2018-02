Pimentel descarta intervenção de direção do PT em MG O ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, descartou hoje a possibilidade de a direção nacional do partido precisar intervir em Minas Gerais para garantir o acordo nacional com o PMDB. Pimentel, que é um dos principais coordenadores da campanha presidencial da ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que o PT mineiro irá respeitar a política nacional de alianças aprovada pelo partido e garantiu que em Minas haverá palanque único da base aliada e acordo com o PMDB.