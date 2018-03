Pimentel decide processar Serra por acusação de dossiê

"Repudio com veemência as declarações do candidato à presidência José Serra, concedidas à imprensa ontem, as quais fazem referências ao meu nome como articulador de uma operação inexistente e a qual repilo com a convicção dos meus 40 anos de trajetória política", escreveu o petista.

No documento, ele afirma, ainda, lamentar que "a oposição encontre discurso eleitoral apenas em acusações infundadas e ilações morais contra membros do PT". Acusa Serra de mostrar "desequilíbrio ao disparar insinuações caluniosas e ultrapassar os limites da responsabilidade de quem se declara um homem público experiente e preocupado com as questões maiores do Brasil". Por fim, sustenta que as declarações do tucano são "falsas e caluniosas" e promete tomar as "providências judiciais cabíveis".

Articulador

Pimentel desempenha papel de protagonista na campanha da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, de quem se aproximou na juventude, quando ela morava na capital mineira. A amizade os reaproximou e ele se tornou um dos principais articuladores da campanha presidencial, em parceria com os deputados Antonio Palocci (PT-SP) e José Eduardo Cardozo (PT-SP), e o presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra.

Fernando Pimentel também protagonizou um ato de sacrifício em nome do partido: renunciou a uma candidatura competitiva ao governo de Minas Gerais, conquistada nas prévias partidárias - em que derrotou o ex-ministro do Desenvolvimento Social Patrus Ananias - em nome da aliança nacional com o PMDB. Ele se viu forçado pela direção nacional do PT a ceder a vaga ao ex-ministro das Comunicações Hélio Costa (PMDB) e ingressou na disputa ao Senado.